Sexueller Missbrauch: Jugendtrainer aus dem Rems-​Murr-​Kreis in Haft

Symbol-​Foto: gbr

Es deutet vieles darauf hin, dass sich ein ehrenamtlicher Trainer in Sportvereinen über einen sehr langen Zeitraum des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht hat. Der 53-​Jährige aus dem Rems-​Murr-​Kreis wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Donnerstag, 02. Dezember 2021

Gerold Bauer

52 Sekunden Lesedauer



Seit Juli 2021, so teilt das Polizeipräsidium mit, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Waiblingen gegen einen 53-​jährigen ehrenamtlichen Sporttrainer. Ihm werde der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Bei den mutmaßlich Geschädigten handle es sich um Kinder und Jugendliche, mit denen der Tatverdächtige in seiner Funktion als Jugendtrainer in Vereinen Kontakt hatte oder diese betreute.

Zu Beginn des Ermittlungsverfahrens hatte sich laut Presseportal der Polizei ein zwischenzeitlich erwachsener mutmaßlich Geschädigter der Polizei anvertraut. Im Zuge der daraufhin geführten Ermittlungen konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Durchsuchungsbeschluss erwirken. Dabei wurde von der Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Nach dessen Auswertung konnten zwischenzeitlich weitere mutmaßlich Geschädigte ermittelt und polizeilich vernommen werden.

Dem 53-​jährigen deutschen Tatverdächtigen werden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand unter anderem mehrere hundert Taten des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in den Jahren 2006 bis 2021 sowie der Besitz von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen. Der Tatverdächtige wurde am 29. November 2021 per Haftbefehl festgenommen. Eine Haftrichterin setzte den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl in Vollzug, sodass sich der Mann seitdem in Untersuchungshaft befindet. Die Ermittlungen dauern an.

