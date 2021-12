Statt Weihnachtsmarkt jetzt Pop-​up-​Läden in Gmünd

Nachdem der Gmünder Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt wurde, fürchteten viele der Händlerinnen und Händler mit Verlusten. Die Stadt versprach, ihnen so gut es geht unter die Arme zu greifen — Pop-​up Stores sollen nun Teil der Lösung sein.

Donnerstag, 02. Dezember 2021

Thorsten Vaas

„Es ist wichtig, dass man diesen Zusammenhalt lebt“, betonte Oberbürgermeister Richard Arnold bei der Vorstellung der weihnachtlichen Pop-​up Stores am Donnerstagnachmittag. Nach der einvernehmlichen Absage des Weihnachtsmarktes soll so nun des Standbetreibern geholfen werden. Vier momentan leer stehende Geschäfte rund um den Marktplatz bieten vom 3. bis zum 24. Dezember Platz für insgesamt 15 Händler. Geöffnet sind sie unter der Woche von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr, an Heiligabend dann nur vormittags. In den Räumen der ehemaligen Nähwelt Schweizer und Schneiderei Hauber in der Kornhausstraße sowie des ehemaligen Street One und Bonita Men (beide in der Bocksgasse ) werden von Orangen über Olivenholz– und Wildkräuterprodukte, Kerzen, Handarbeiten, Schmuck, Bücher und Weihnachtsdekoration vielfältige Produkte verkauft.

