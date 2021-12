Wie lange ist Omikron schon unter uns?

Foto: tv

In immer mehr Ländern wird die neue Variante des Coronavirus entdeckt. Experten gehen davon aus, dass sie schon längere Zeit kursiert, aber bisher noch nicht aufgefallen ist. Für das Infektionsgeschehen in Deutschland spielt Omikron derzeit keine Rolle. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Donnerstag, 02. Dezember 2021

Thorsten Vaas

54 Sekunden Lesedauer



Die erstmals in Südafrika entdeckte Coronavariante gibt Fachleuten noch viele Rätsel auf. Wir beantworten wichtige Fragen dazu.Das Spike-​Protein, mit dem das Coronavirus in menschliche Zellen eindringt, weist bei Omikron mehr als 30 Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Form von Sars-​CoV-​2 auf. Das sind rund dreimal so viele wie bei den bisher als besorgniserregend eingestuften Virusvarianten. Einige der bei Omikron gefundenen Veränderungen sind bereits von anderen Varianten bekannt. Dort führen sie zum Beispiel zu einer leichteren Übertragbarkeit oder schwächen die Wirkung von Antikörpern ab, was sowohl die natürliche als auch die durch Impfungen erlangte Immunität beeinträchtigen kann. Der größte Teil der Mutationen von Omikron wurde aber bisher bei keiner anderen Variante beobachtet. Wie sie zusammen mit den bereits bekannten Mutationen die Eigenschaften des Virus beeinflussen, wird untersucht. „Bei so vielen Mutationen auf dem gesamten Spike-​Protein ist es unmöglich, die Wirkung zu extrapolieren“, erläutert der Baseler Bioinformatiker Richard Neher im „Spiegel“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



121 Aufrufe

218 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen