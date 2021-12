Digitaler Blick in die 725-​jährige Geschichte von Spraitbach

Die letzte Veranstaltung im Spraitbacher Jubiläumsjahr ist am 25. Dezember keine Enthüllung einer weiteren Tafel des Geschichtspfads, sondern die Freischaltung einer umfangreichen Online-​Mediathek. Texte, Daten, Bilder und Filme sind dann kostenlos per Internet abrufbar.

Corona war es geschuldet, dass Spraitbach den Rückblick auf die 725 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung nicht als klassisches Ortsjubiläum feiern konnte. Kein Zeltfest, kein Festzug und auch sonst keine Veranstaltungen mit viel Publikum. Wer insgeheim in Spraitbach darauf gehofft hatte, das Pandemiegeschehen werde sich im Laufe des Jahres so weit beruhigen, dass man vielleicht doch noch auf die Schnelle in der Halle einen großen Jubiläumsabend aus dem Hut zaubern könnte, wurde enttäuscht. Mithin endet das Jubiläumsjahr so, wie es auch begonnen hatte: Mit Corona-​Inzidenzen, die größere Menschenansammlungen einfach nicht zulassen.





