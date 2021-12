Ein Weihnachtsgeschäft, das (fast) keines war

Foto: gbr

Auch am vierten Adventssamstag gab es keine volle Gmünder Innenstadt. HGV-​Vorsitzender Dr. Christoph Morawitz wünscht sich, dass Menschen die richtige Balance finden, um zwar nicht die Pandemie voran zu treiben, sich aber auch Einkaufsspaß zu gönnen.

Montag, 20. Dezember 2021

Gerold Bauer

Es ist der Samstag vor dem vierten Advent und man findet um die Mittagszeit mühelos einen Parkplatz in der Gmünder Innenstadt. Mehr noch: Man kann ihn sich sogar unter mehreren freien Stellplätzen aussuchen. Dieses Erlebnis führt vor allem eines vor Augen: Es kann keine Rede davon sein, dass der Einzelhandel in der Stauferstadt auf der Zielgeraden des Weihnachtsgeschäfts von Kundenströmen überrannt worden wäre. Was sich schon unter der Woche andeutete, wurde am ansonsten als Einkaufstag prädestinierten Samstag bestätigt.





