Omikron breitet sich in Deutschland rasant aus

Noch sind die Omikron-​Fallzahlen gering. Doch sie spiegeln das Geschehen vor zwei Wochen. Im Frühjahr hat Delta gezeigt, wie schnell es gehen kann.

Montag, 20. Dezember 2021

Thorsten Vaas

36 Sekunden Lesedauer



Die Zahl der bestätigten Infektionen mit der Omikron-​Variante des Coronavirus ist stark angestiegen. In Baden-​Württemberg hat sich die Zahl der insgesamt gemeldeten Fälle in der vergangenen Woche vervierfacht. Auch Rems-​Murr-​Kreis sind die ersten zwei Fälle der Omikron-​Variante des Coronavirus bestätigt worden. Man sollte sich von der fast mikroskopisch kleinen Zahl bestätigter Omikron-​Infektionen jedoch nicht täuschen lassen. Der geringe Anteil hat damit zu tun, dass sich trotz sinkender Inzidenz weiterhin viele Menschen anstecken. Zudem setzt sich Omikron in Dänemark und Großbritannien schneller durch als Delta im Frühjahr. In Dänemark ist der Omikron-​Anteil binnen einer Woche um das Zehnfache gestiegen, in Großbritannien verdoppelt er sich mindestens alle zwei Tage.

