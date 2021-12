Verpuffung in einem Ölofen auf dem Rehnenhof

Symbol-​Bild: gbr

Aufgrund einer Verpuffung rückte die Gmünder Feuerwehr in der Nacht zum Montag zu einem Einsatz auf dem Rehnenhof aus.

Montag, 20. Dezember 2021

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



In einem Gebäude in der Straße An der Oberen Halde kam es laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zu einer Verpuffung in einem Ölofen. Dadurch breitete sich starker Rauch in der Wohnung aus. Zu einem offenen Feuer sei es offenbar nicht gekommen. Allerdings musste die Wohnung von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit insgesamt 33 Einsatzkräften angerückt war, kräftig durchgelüftet werden. Der 49 Jahre alte Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



87 Aufrufe

94 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen