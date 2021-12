Bagatell-​Unfall eskalierte: Schläge und Zwicken in Untergröningen

Eigentlich war es ein Malheur, das beim Ein– oder Ausparken immer mal wieder passiert. In Untergröningen wurde daraus jedoch ein heftiger Streit, der in Körperverletzung ausartete.

Dienstag, 21. Dezember 2021

Gerold Bauer

„Zuerst Unfall, dann Schläge“, meldet das Polizeipräsidium Aalen im Presseportal und schildert den Hergang so: Am Montag gegen 21.30 Uhr beschädigte ein 23-​jähriger VW-​Lenker beim Einparken in der Straße „Kolonie“ in Abtsgmünd-​Untergröningen einen dort geparkten BMW einer 20-​Jährigen.

Im weiteren Verlauf sei es zwischen den beiden Fahrzeuglenkern zu einem Streit gekommen, welcher in gegenseitigen Schlägen und Zwicken ausartete. Gegen beide Beteiligte wird nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

