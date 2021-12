Die Unbekannte heißt Omikron

Offizielle Modellrechnungen zur Variante gibt es nicht. Was würde ein Lockdown an Weihnacht bringen?

Dienstag, 21. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Wegen der Omikronvariante des Coronavirus verschärfen zahlreiche Nachbarländer ihre Coronaregeln. In Deutschland werden diesen Dienstag neue Beschlüsse erwartet. Sie gründen auf teils dürren Daten sowie Modellrechnungen. Wir schreiben auf, was bislang bekannt ist.Nicht sehr viel; Daten aus der deutschlandweiten Zufallsstichprobe positiver Coronaproben, die auf Virusvarianten genetisch untersucht werden, veröffentlicht das Robert-​Koch-​Institut nur einmal wöchentlich. Die aktuellsten Daten liegen für die Woche vom 29. November bis 5. Dezember vor. Da betrug der Omikron-​Anteil 0,6 Prozent, in der Woche davor 0,1 Prozent. In Baden-​Württemberg wurde zwischen 6. und 12. Dezember je nach Methode ein Omikron-​Anteil von 0,2 bis 0,5 Prozent nachgewiesen.

