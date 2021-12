Mutlangen: Xandor Automotiv übernimmt Mürdter

Screenshot: RZ

Normann und Robert Mürdter haben die Mürdter-​Gruppe verkauft. Die „Xandor Mürdter Automotive GmbH“ ist neuer Eigentümer des Mutlanger Familienunternehmens.

Dienstag, 21. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Die Mürdter Gruppe ist ein führender Zulieferer von Kunststoffspritzgussteilen und stellt sowohl Oberflächenteile als auch Struktur-​/​Funktionsteile her. An vier Standorten in Deutschland und in der Tschechischen Republik beschäftigt das Unternehmen derzeit insgesamt zirka 585 Mitarbeiter.