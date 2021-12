Wie löst man das Verkehrsproblem in der Hornbergstraße in Mutlangen?

In Mutlangen muss sich der komplette Ziel– und Quellverkehr vom Schulzentrum, vom Wohngebiet auf der Heide und vom Industriegebiet-​Süd durch eine Straße quetschen, die ursprünglich einmal hauptsächlich für den Anliegerverkehr konzipiert war. Verkehrsexperten sollen der Gemeinde Lösungsansätze liefern.

Das Problem ist offenkundig: Die Hornbergstraße ist nicht dafür geschaffen, um das aktuelle Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Es beginnt schon damit, dass das erste Teilstück gleichzeitig der einzige Zubringer für das Industriegebiet-​Süd (beim Mutlantis) ist und deshalb dort zahlreiche Laser unterwegs sind.



Nur wenige Meter weiter liegt das Schulzentrum mit mehreren Schularten – verbunden mit einem regen Busverkehr, der ebenfalls das „Nadelöhr“ in der Hornbergstraße passieren muss. Und selbst zu Zeiten, in denen im Mutlanger Forum gar keine Veranstaltungen sind, wird das Parken in diesem Bereich oft zum Problem.

Als dritter „Stress-​Faktor“ für diese Straße kommen noch die vielen Autos hinzu, die tagtäglich das riesige Wohngebiet auf der Mutlanger Heide ansteuern oder von dort kommen. In der Fachsprache nennt man das „Ziel– und Quellverkehr“.





