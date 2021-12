Heubach: Impfbanner beschädigt

picture alliance/​dpa | Marijan Murat

Zum zweiten Mal ist in Heubach ein Impfbanner beschädigt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen - wer hat am Dienstag etwas beobachtet?

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Es handelt sich um das Banner mit der Aufschrift „Impfen bringt’s“ am Ortseingang in der Gmünder Straße , das bereits zum zweiten Mal „vermutlich mit einem Messer“, beschädigt wurde, so die Polizei. Passiert sein soll die Tat am Dienstag zwischen 6.50 und 8.20 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der 07173 /​8776 entgegen.

