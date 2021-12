Impfpflicht: Kreistag des Ostalbkreises mehrheitlich für Resolution

Der Kreistag im Ostalbkreis hat sich am Dienstag mehrheitlich für eine Impfpflicht ausgesprochen. Das Gremium hat sich damit nach heftiger Diskussion einer Resolution des Deutschen Landkreistages angeschlossen.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Nicole Beuther

Wie sich die Kreisräte äußerten und was Inhalt der Resolution ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Landrat Joachim Bläse sagte, es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen und eine Empfehlung auszusprechen. Ohne Impfungen wäre auch im Ostalbkreis bei Inzidenzen bis zu 700 das Gesundheitswesen kollabiert. „Wir hätten es sonst nicht geschafft.“Eine Impfung sei aber auch kein Freibrief, sagte Bläse, und auf Dauer könne sie keine Aufgabe des Landkreises sein. Die vom Landkreistag verfasste Resolution sei ein klares Signal und es gebe keine Alternative zu einer sachlichen Diskussion, die jetzt folgen müsse. In seinen Augen sei es jedoch das falsche Signal gewesen, zuerst eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen zu beschließen und ihnen so einen Stempel aufzudrücken.

