Ostalbkreis: ÖPNV und Kliniken sind die „Sorgenkinder“ im Etat

Der Ostalb-​Kreistag hat am Dienstag in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschiedet. Der Etat hat ein Volumen von fast 900 Millionen Euro.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Es gehe um einen Haushalt des Aufbruchs, sagte Landrat Dr. Joachim Bläse. Bis auf eine hätten alle Fraktionen signalisiert, dass sie den von ihm skizzierten Weg mitgehen können. Dabei seien die beherrschenden Themen Digitalisierung, Klimaschutz und Demografie und auch wieder die Pandemie.







