Stromausfall in Lorch — Feuerwehr mit Notstromaggrat im Pflegeheim

In Lorch kam es am Dienstagabend offenbar in weiten Teilen der Stadt zu einem Stromausfall. Etwa eine Dreiviertelstunde lang fehlte die Energie. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Gerold Bauer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Als Bürgermeisterin Marita Funk um 20 Uhr am Dienstagabend ihren Arbeitsplatz im Rathaus verließ, war noch alles perfekt, doch etwas später gingen in weiten Teilen der Stadt Lorch für rund 45 Minuten die Lichter aus. Die Ursache dafür sei ihr noch nicht bekannt, so die Bürgermeisterin auf Nachfrage der RZ. Eine Anfrage beim Energieversorge laufe aber. Sie wisse daher auch nicht, ob es einen Zusammenhang gibt mit einen rund zehnminütigen Stromausfall vor ungefähr einer Woche. Damals war auch das Rathaus betroffen; dieses Mal hingegen blieb die Stadtverwaltung mit ihrer EDV und der Telefonanlage verschont.Am Dienstagabend fehlte die Energie unter anderem in den Bereichen Haldenberg, Götzentalstraße und auf dem Schäfersfeld. In einem zu dieser Zeit geschlossenen Fitness-​Studio kam aufgrund des Stromausfalls die elektronische Steuerung der Schließanlage durcheinander, so dass die Tür offen stand, obwohl sich niemand im Gebäude befand und alle Räume dunkel waren. Die von einem Zeugen gerufene Polizei stellte fest, dass es sich nicht um einen Einbruch handelte. Als der Strom wieder verfügbar war, ließ sich die Türe auch wieder schließen.Die Feuerwehr wurde alarmiert und war im Einsatz, um einer F Pflegeeinrichtung in Lorch mit Hilfe eines Notstromaggregats für elektrische Energie zu sorgen, damit dort die Beatmungsgeräte weiter betrieben werden konnten. Im Wohngebiet Kellerberg war aufgrund des Stromausfalls das Kabelfernsehprogramm nicht verfügbar.

