Technologiepark Aspen: Der Aufstellungsbeschluss ist gefasst

Foto: hs

Einstimmig stimmte der Gmünder Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres dem Aufstellungsbeschluss für den Technologiepark Aspen zu. Kritik blieb nicht aus, insgesamt aber war sich das Gremium einig, nicht weiter Zeit verstreichen zu lassen.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Nicole Beuther

Oberbürgermeister Richard Arnold sprach von einem lokalen Projekt mit großer, überregionaler Bedeutung. Vier Punkte beschrieb er als besonders wichtig. Zunächst nannte er den baurechtlichen Aspekt. Man müsse jetzt ins Bebauungsplanverfahren einsteigen, erklärte er, was aber nicht heiße, dass alles auch genau so komme; zunächst folgen verschiedene Untersuchungen. Als weiteren Aspekt nannte er die Erstellung eines Verkehrskonzeptes. Darauf hätten auch die Ortschaftsräte gedrungen. Wichtig aus seiner Sicht auch die Wirtschaftsförderung mit dem Setzen von Anreizen und schließlich die aktive Bürgerbeteiligung; „wir wollen versuchen, die Bürger mitzunehmen und aufzuklären“.







Wie sich die Gemeinderäte äußerten, was sie kritisch sehen und weshalb trotzdem einstimmig der Aufstellungsbeschluss gefasst wurde, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



