Zu viel Gewicht: Magenverkleinerung und ein anderer Lebensstil waren die Lösung

Die Hose aus seinem früheren Leben hat Philipp Türck noch im Schrank liegen. Sie ist nicht mehr als ein Erinnerungsstück. Eines, das den 31-​Jährigen an jene Zeit seines Lebens erinnert, die er sich nie mehr zurückwünscht. Eine Magenverkleinerung und ein anderer Lebensstil halfen ihm, sein Gewicht um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

Nicole Beuther

„Wenn Sie nicht abnehmen, dann werden Sie nicht alt“ – noch heute klingt ihm dieser Satz seines Arztes in den Ohren. Ein Satz, der immer wieder fiel in all den Jahren. Und doch waren es andere Begebenheiten, die letztlich den Ausschlag dafür gaben, das bisherige Leben umzukrempeln und radikal abzunehmen.





Türck hat über seine Erfahrungen gemeinsam mit Marcus Jäck ein Buch verfasst – „Balu bewegt sich“, erhältlich ist es unter anderem bei der KSK Leinzell. Der Erlös fließt zu gleichen Teilen an den Verein Wangen bewegt sich! und an die DKMS.





Was dazu führte, dass Türck irgendwann178 Kilogramm auf die Waage brachte, welche Begebenheiten dafür sorgten, dass er sich für eine Magenverkleinerung entschloss und wie es ihm heute geht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.















