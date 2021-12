Starke Rauchentwicklung in Bettringen — 94-​Jähriger kam ins Krankenhaus

Symbol-​Bild: gbr

Ein Rauchmelder und ein aufmerksamer Nachbar retteten einem Senior in Bettringen vermutlich das Leben. Der alte Mann hatte Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und wurde gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen von den Rettungskräften schlafend in einer völlig verrauchten Wohnung gefunden.

Donnerstag, 23. Dezember 2021

Gerold Bauer

Neben Feuerwehr und medizinischen Rettungskräften war auch die Polizei vor Ort, die den Vorfall folgendermassen darstellt: Kurz vor 3 Uhr am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Anwohner des Berliner Wegs der Polizei, dass in einer Nachbarwohnung seit längerer Zeit der Rauchmelder in Betrieb war. Der Anrufer läutete an der Türe der betroffenen Wohnung, da er sich sicher war, dass der 94-​jährige Bewohner zu Hause ist. Da dieser nicht öffnete, wurde die Türe durch die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Die komplette Wohnung war stark verraucht und konnte nur mit Atemschutzausstattung betreten werden. Im Bett liegend fanden die Rettungskräfte den 94-​Jährigen vor; dieser war augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. ls Ursache der Rauchentwicklung konnten Nahrungsmittel ausgemacht werden, die der alte Herr wohl auf dem Herd vergessen hatte.Von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Wohnung belüftet und anschließend wieder verschlossen.

