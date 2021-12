Frohe Weihnachten mit vielen Geschichten für die Feiertage

Wenn der Christbaum im Wohnzimmer steht und die Kerzen brennen, dann ist die Zeit gekommen, um im Kreise der Familie zu entspannen. Ganz viel Lesestoff für die kommenden Tage finden Sie in dieser Wochenend-​Ausgabe.

Freitag, 24. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Mit dem Heiligen Abend ist im Jahr 2021 erneut eine Adventszeit zu Ende gegangen, in der die Vorfreude auf die Ankunft des Herrn bei vielen Menschen überlagert wurde von der Sorge, wie es in Sachen Pandemie weiter geht. Aber wie so oft in schweren Zeiten finden die Menschen in der Religion Trost und schöpfen daraus die Hoffnung auf bessere Zeiten.







Mit diesem wunderschönen Foto des Gmünder Münsters von Monika Frey wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage! Weitere Bilder unserer Leser, Vereinsnachrichten vieles mehr finden Sie im Wochenende — hier erhältlich im iKiosk.



