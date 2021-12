Herdtlinsweiler: Bauerndorf als Krippenmuseum

Der kleine Ortsteil von Weiler i.d.B. ist nicht nur die Heimat des Gmünder Oberbürgermeisters Richard Arnold, sondern verwandelt sich im Advent in ein sehr vielfältiges Krippenmuseum: Ein echter Schauort!

Freitag, 24. Dezember 2021

Gerold Bauer

Dieser Ort bietet natürlich zu allen Jahreszeiten etwas zum „Schauen“, aber im Advent wirkt das Dörflein wie verzaubert. Betritt man die Christi-​Himmelfahrts-​Kapelle oder schaut ins ehemalige Backhaus, wird man von meditativer und leiser Musik begrüßt, die dazu einlädt, einfach die Zeit zu vergessen und einzutauchen in das Flair eines Weihnachtsdorfes, das wie aus einer anderen Zeit wirkt. Weit ab von dem, was die Menschen sonst inzwischen mit dem Wort „Advent“ verbinden. Keine Hektik, kein Kommerz, kein blechernes Gedudel von Weihnachtsliedern, sondern eine Atmosphäre, die dem entspricht, was der Advent eigentlich sein sollte: Eine stille Zeit, in der Menschen zur Ruhe kommen, in sich gehen und sich daran erinnern, dass an Weihnachten Jesus Christus geboren wurde.





