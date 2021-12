Pkw vs. Mofa: Mofafahrer leicht verletzt

In der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Mofa-​Fahrer leicht verletzt wurde.

Freitag, 24. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr wollte ein 38-​Jahre alter Pkw-​Lenker mit seinem VW Passat aus dem Parkplatzbereich eines Supermarktes nach links in die Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd einfahren. Zeitgleich befuhr ein 52-​Jahre alter Mofafahrer die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In der irrigen Annahme, der Mofafahrer biegt nach rechts ab, fuhr der Pkw aus der Einfahrt. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mofafahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Mofafahrer musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Gesamtschaden: ca. 3.000 Euro

