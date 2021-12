Plastik-​Müll im Ostalbkreis: Die gelbe Tonne kommt

Der Ostalbkreis soll plastikfrei werden, das ist das Ziel von Landrat Joachim Bläse. Den Anfang machen der Kreis und die Abfallgesellschaft Goa. Wie das Projekt angegangen wird und wie es dann mit dem gelben Sack weitergeht, sagt Goa-​Geschäftsführer Arne Grewe im Interview.

Gelbe Säcke reißen schnell und werden bei Wind häufig auf die Straßen geweht. Hinzu kommen Nagetiere, die im Verpackungsmüll Futter suchen und sich am hauchdünnen Sack zu schaffen machen. Ganz ohne Nachteil sind die gelben Tonnen, wie es sie bereits im benachbarten Rems-​Murr-​Kreis gibt, dagegen auch nicht. Sie beanspruchen Platz und erschweren den Entsorgern den schnellen Blick auf den Müll, denn in den Gelben Sack gehören ausschließlich Verkaufsverpackungen. Nun will der Ostalbkreis plastikfrei werden — mit gutem Beispiel voran gehen die Landkreisverwaltung und die Goa mit ihrem Geschäftsführer Arne Grewe. Eine zentrale Frage dabei: Was passiert mit dem gelben Sack? Kommt die gelbe Tonne? „Ja“, antwortet Grewe, „das Landratsamt und die Goa planen die Einführung einer gelben Tonne“.





