Denise Fürstenau: Orientalischer Tanz macht Frauen selbstbewusster

Foto: gbr

Seit zehn Jahren unterrichtet Denise Fürstenau in Gmünd und hat bei sich selbst und bei den Teilnehmerinnen ihrer Kurse die Erfahrung gemacht: Der orientalische Tanz macht Frauen selbstbewusster und stärker!

Samstag, 25. Dezember 2021

Gerold Bauer

Seit zehn Jahren hat der orientalische Tanz in Gmünd einen Namen: Denise Fürstenau. Einem sehr großen Publikum wurde sie durch ihre Auftritte bei der Staufersaga bekannt; und sehr gerne hätte die engagierte Gmünderin ihr zehnjähriges Jubiläum im Rahmen eines großen Festes gefeiert. Dass sie die großen Auftritte liebt und gerne dem Publikum eine gute Show bieten will, verhehlt Denise Fürstenau nicht. Aber wer sie auf der Bühne erlebt, ahnt nicht, dass sie nicht immer diese starke und selbstsichere Frau war, wie man sie heute kennt. Aufgrund besonderer familiärer Umstände hatte sie nämlich einen alles andere als leichten Start in ihrer Kindheit.







