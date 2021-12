Die vereinten „Blaulichter“ im Corona-​Großeinsatz

Ein starker Zusammenhalt der Hilfsorganisationen prägte die ehrenamtlich organisierten und rekordverdächtigen Impf-​Samstage in der Großsporthalle.

Samstag, 25. Dezember 2021

Gerold Bauer

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. „Die Rettung von Verunglückten aus unwegsamem Gelände oder auch der Naturschutz sind normalerweise unsere Aufgabe. Doch auch bei dieser Aktion hier in der Großsporthalle geht es doch um nichts anderes als die Rettung von Menschenleben“, so beschreibt Markus Becker, Pressesprecher der DRK-​Bergwachtbereitschaft Schwäbisch Gmünd die Sonderaufgabe der Bergretter. Ähnliches ist auch von den Aktiven der MHD-​Rettungshundestaffel oder von den Wasserrettern der DLRG zu hören. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr sind ebenfalls im Einsatz an der Corona-​Front.





Lesen Sie auf den Sonderseiten „Menschen 2021″ in der Heilig-​Abend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung, was der tatkräftige Gemeinsinn der Blaulicht-​Organisationen im Raum Gmünd bei der Pandemie-​Bekämpfung bewirkt! Natürlich auch erhältlich im ikiosk der RZ.



