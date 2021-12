Albert Scherrenbacher: Lebenswerk voller Lebensfreude und Gemeinsinn

Foto: hs

Albert Scherrenbacher ist ein Tausendsassa mit Gmünder Herz und Seele. Er wurde in diesem Jahr für sein vielfältiges Engagement mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet.

Sonntag, 26. Dezember 2021

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Bürgerschaftlich-​gemeinnütziges Engagement hat in Schwäbisch Gmünd viele Namen. Einer sticht besonders heraus, weil er in so unendlich vielen Rollen und Betätigungsfeldern auftaucht: Albert Scherrenbacher. Die Lockdown-​Zeit hat Scherrenbacher genutzt, um seine Memoiren niederzuschreiben.







