Einbruch in Baucenter: Es wurde nichts entwendet

Foto: rz

Zwischen 23. und 27. Dezember waren Einbrecher in einem Gmünder Baucenter zugange. Bislang konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass sie etwas gestohlen haben. Die Polizeit sucht Zeugen.

Montag, 27. Dezember 2021

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



Am Montag gegen 6.50 Uhr wurde ein Einbruch in einem Baucenter in der Benzholzstraße in Schwäbisch Gmünd gemeldet. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23. Dezember und Montag, 27. Dezember hebelten Unbekannte die Schiebetür zum Eingang in das Baucenter auf. Nach bisherigen Feststellungen wurde im Geschäft nichts entwendet. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/​3580 entgegen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



317 Aufrufe

86 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen