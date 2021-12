Kaisersbach: 500.000 Euro Schaden bei Brand einer Scheune

500.000 Euro Schaden sind bei einem Scheunenbrand am Dienstag in Kaiserbach entstanden. Noch ist unklar, was das Feuer in der Nähe des Schwabenparks ausgelöst hat.

Dienstag, 28. Dezember 2021

Thorsten Vaas

Großeinsatz in Gmeinweiler in der Nähe des Schwabenparks: Die örtliche Feuerwehr war mit Unterstützung aus Welzheim mit 53 Mann und sieben Einsatzfahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit drei Rettungswagenbesatzungen, Notarzt sowie Einsatzleitung rückten zum Brand der Holzscheune, die letztlich komplett zerstört wurde. Ein 44-​jähriger Mann, der zu Beginn des Brandausbruches noch Löschversuche unternahm, wurde mit einer weiteren Person in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide zogen sich laut Polizeiangaben vermutlich Rauchvergiftungen zu.Der Sachschaden an der 500 Quadratmeter großen Scheune beläuft sich auf rund 500.000 Euro, inklusive der auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage. In der Scheune befand sich ca. 50 Kubikmeter Hackschnitzel, eine Werkstatt sowie landwirtschaftliche Geräte. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde vom Feuer nicht erfasst und blieb unversehrt.Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar.

