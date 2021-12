Weitere gefährliche Überholmanöver mit Gefährdungen auf der B297

Bereits am Montag wurde über ein gefährliches Überholmanöver auf der B297 berichtet, welches einen Unfall zur Folge hatte. Mittlerweile haben sich Zeugen gemeldet, sodass sowohl am 23. als auch 24. Dezember weitere gefährliche Überholmanöver auf der B297 in Richtung Lorch bekannt wurden.

Dienstag, 28. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Am 23.12. überholte um 14.30 Uhr ein schwarzer 1er BMW etwa 800 Meter vor der Ausflugsgaststätte Muckensee abwärts fahrend mehrere Pkw unmittelbar vor einer komplett unübersichtlichen Rechtskurve. Zu dieser Zeit kam ihm der Fahrer eines Pkw Skoda Octavia entgegen, der stark abbremsen musste, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Der schwarze 1er BMW konnte sich gerade noch zwischen einem 3er BMW und einem silberfarbenen Kleinwagen gefährlich hineindrängen, wobei dies nur möglich war, da der 3er BMW stark abbremste und nach rechts auswich.







Am 24.12. kam es gegen 22:25 Uhr auf derselben Strecke in einem unübersichtlichen Bereich zu einem weiteren riskanten Überholmanöver, diesmal durch einen schwarzen 5er BMW. Dieser überholte laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Pkw. Entgegenkommende Fahrzeuge wurden durch das Überholmanöver gezwungen, stark abzubremsen. Zudem habe der Fahrer des BMW an der Ampelkreuzung Muckensee eine rote Ampel missachtet.







Es wird gebeten, dass in beiden Fällen sich die Fahrer der gefährdeten Pkw bzw. weitere Zeugen bei der Verkehrspolizeiinspektion unter Telefon 07904/​94260 melden.

