Hilfe für Togo e.V.: Projekt-​Spenden ersetzen Benefiz-​Feste

Foto: hft

In wenigen Tagen hätte das beliebte Togo-​Winterfest in der Stuifenhalle stattfinden sollen — es fällt aber wegen der Pandemie aus. Der Waldstetter Verein Hilfe für Togo e.V. setzt alle Hebel in Bewegung, damit trotz des Wegfalls sämtlicher Benefiz-​Veranstaltungen Geld in die Kasse kommt und die bewährten Projekte in Westafrika so erfolgreich weitergeführt werden können wie in Zeiten vor Corona.

Mittwoch, 29. Dezember 2021

Gerold Bauer

50 Sekunden Lesedauer



„Wir geben seit Jahrzehnten den Menschen in Togo durch unsere Hilfe zur Selbsthilfe eine echte Perspektive. Wir können doch jetzt nicht einfach eine Pause machen, weil unsere Benefiz-​Veranstaltungen wegen Corona ausfallen“, blicken die Webers auf die Bilanz des Vereins. Wie üblich waren sie gemeinsam mit weiteren Vereinsmitglieder kurz vor Weihnachten in Togo, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass die Spenden genau so verwendet werden, wie man das vereinbart hat. Menschen in Afrika die Möglichkeit zu verschaffen, in ihrer Heimat gut zu leben und sich ihren Lebensunterhalt selbst durch Arbeit zu verdienen, ist nach Anton Webers Ansicht auch ein aktiver Beitrag zur Beseitigung von Fluchtursachen.





Was der Verein im aktuellen Corona-​Jahr bereits geleistet hat und wie er es schaffen will, trotz Pandemie den Menschen im westafrikanischen Land Togo eine Perspektive in ihrer Heimat zu geben? Die Rems-​Zeitung berichtet am 30. Dezember ausführlich darüber!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



134 Aufrufe

202 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen