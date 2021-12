Amateurhandball: Keine Spiele an diesem Wochenende

Laut einer Meldung auf der Homepage des Handballverbandes Württemberg haben die drei Handballverbände in Baden-​Württemberg beschlossen, kurzfristig den Spielbetrieb ab der Oberliga an diesem Wochenende abzusetzen.

Die Landesregierung Baden-​Württemberg hat am Freitagabend die neue Corona-​Verordnung mit Gültigkeit ab diesem Samstag veröffentlicht. Darauf reagieren nun die drei Handballverbände in Baden-​Württemberg mit einer Absetzung der angesetzten Spiele ab der Oberliga.



Auf der HVW-​Homepage heißt es dazu: „Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2G-​Plus-​Regel nicht nur für Zuschauer, sondern auch für alle beteiligten Sportler, Trainer sowie Schiedsrichter sehen sich die drei Handballverbände in Baden-​Württemberg dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am Wochenende 4./5. Dezember in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-​Württemberg-​Oberliga abzusetzen.“

