Friedensschule: Zuerst Vandalismus in der Halle, jetzt brennende Mülltonnen

Foto: ad

Eigentlich ist die Friedensschule im Stadtteil Wetzgau-​Rehnenhof weit davon entfernt, ein Brennpunkt zu sein. Doch in der Nacht wurden dort sechs Mülltonnen aus Kunststoff im Schulhof angezündet. Erst vor zwei Wochen wurde dort ein Fenster eingeschlagen sowie Spiegel und Lampen zertrümmert. Gibt es einen Zusammenhang beider Fälle?

Freitag, 03. Dezember 2021

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Der Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten, obwohl jene sechs Mülltonnen, die am Mittwoch gegen 20 Uhr im Hof der Friedensschule lichterloh brannten, komplett zerstört wurden. Eine Gefahr für die Gebäude bestand nicht. Was nicht zuletzt die Schulleitung sehr bewegt ist die Frage: Gibt es jemanden, der es gezielt auf die Friedensschule abgesehen hat? Besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Brand und einem Einbruch mit Vandalismus vor zwei Wochen?





Die Rems-​Zeitung hat sich auf Spurensuche begeben — zu lesen in der Freitagausgabe!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



125 Aufrufe

129 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen