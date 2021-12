Hospiz in Gmünd: Bewohnerinnen berichten aus ihrem Alltag

Angela Poklar, die erste Bewohnerin des Hospizes, mit ihrer Tochter Anja. Foto: msi

Die neue Serie der Rems-​Zeitung beschäftigt sich mit dem Hospiz im Kloster in Schwäbisch Gmünd. In der ersten Folge berichten zwei Hospiz-​Bewohnerinnen aus ihrem Alltag.

Freitag, 03. Dezember 2021

Nicole Beuther

32 Sekunden Lesedauer



Das wissen auch die Angehörigen zu schätzen.





Vom Alltag im Hospiz berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



Gute Erfahrungen macht die erste Bewohnerin des Hospizes. Angela Poklar hat am 1. September – am Eröffnungstag des Hospizes – ihr Zimmer bezogen. „Ich bin in superguten Händen“, beschreibt sie das Leben im Kloster-​Hospiz. Dazu gehöre die Verpflegung der Klosterküche ebenso wie das freundliche Pflegeteam oder die Möglichkeit, zwischen der Gemeinschaft mit den anderen Gästen und dem alleine sein zu wählen. Ganz bewusst ist das Hospiz so gestaltet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich in ihr Zimmer zurückziehen oder am großen Esstisch mit anderen ins Gespräch kommen können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



105 Aufrufe

131 Wörter

41 Minuten Online



Beitrag teilen