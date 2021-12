Landratsamt war nicht erreichbar und konnte keine Corona-​Zahlen melden

Eine technische Störung hatte am Donnerstag die elektronische Kommunikation im Landratsamt des Ostalbkreises lahm gelegt. Neben der Telefonanlage war auch der EDV-​Netzwerk davon betroffen.

Freitag, 03. Dezember 2021

Gerold Bauer

Auf Nachfrage der Rems-​Zeitung teilte die Pressesprecherin des Ostalbkreises mit, dass es am Donnerstagnachmittag zum Ausfall der Telefonie in allen Dienststellen sowie zum Ausfall der PC-​Netzwerke in weiten Teilen der Kreisverwaltung gekommen sei. Grund dafür sei der Ausfall einer zentralen Netzwerkkomponente gewesen. Damit zusammenhängend sei es auch nicht möglich gewesen, dem Landesgesundheitsamt die aktuellen Corona-​Neuinfektionen zu übermitteln.

