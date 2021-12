Lebenswerte Orte in Winterstimmung

Oberhalb von Leinzell gibt es einen familiären Skihang. Foto: astavi

Göggingen und Leinzell überzeugen mit guter Infrastruktur und hohem Freizeitwert. Eine Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung (Freitagsausgabe).

Freitag, 03. Dezember 2021

Michael Maier

In besonders positives Kapitel interkommunaler Zusammenarbeit ist der Zweckverband Gewerbegebiet Leinzell-​Göggingen. Hier haben zwei Gemeinden schon früh gezeigt, wie man Herausforderungen bei der Flächengewinnung, Finanzierung und Erschließung eines Gewerbegebiets, die eine Kommune allein nur schwer stemmen kann, gemeinsam sehr gut geregelt bekommt. Ein Einkaufszentrum mit Supermarkt, Drogeriefachmarkt und weiteren Geschäften ergänzt das ohnehin schon reichhaltige Angebot in den beiden Ortskernen, die sich Ende November passend zur Jahreszeit bereits schneebedeckt präsentierten. Mehr Infos auf Papier in der Freitagsausgabe.

