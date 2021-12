Böbinger Adler Apotheke bleibt erhalten

Vor einigen Wochen sah es noch so aus, dass die beliebte Adler Apotheke in der Gemeinde Böbingen schließen wird. Das Blatt hat nun doch noch gewendet.

Donnerstag, 30. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Die Apotheke bleibt der Gemeinde Böbingen erhalten. Darüber setzte der Betreiber der Adler-​Apotheke, Jochen Galuschka die Gemeindeverwaltung in Kenntnis. Das bedeutet, dass die Apotheke ab 3. Januar weiter betrieben wird. Auch im Notdienstkalender der Apotheken wird die Böbinger Apotheke weitergeführt. Voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres wird es eine Übergabe der Apotheke an einen neuen Betreiber geben. Sobald alle Vereinbarungen und die Übergabe selbst schriftlich geregelt sind, können nähere Angaben gemacht werden, teilt die Gemeindeverwaltung am Donnerstag mit.







„Es ist ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für mich, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger aus Böbingen, das hätte nicht schöner ausfallen können“, erklärt dazu Bürgermeister Jürgen Stempfle. „Der besondere Dank gilt Jochen Galuschka, dem es ein besonderes Anliegen war, dass seine Apotheke weitergeführt werden kann und der dieses Ziel nun mit viel Herzblut erreicht hat.“

