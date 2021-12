Hochwasser am Josefsbach: Zugang Olgabrücke gesperrt

Foto: fleisa

Dauerregen in den letzten Tagen sorgte erneut für Hochwasser in Schwäbisch Gmünd. Betroffen ist auch der beliebte Spazierweg am Josefsbach.

Donnerstag, 30. Dezember 2021

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



In der Nacht zum Donnerstag fiel genug Regen, um den Josefsbach erneut über die Ufer treten zu lassen. Überschwemmt sei derzeit nur der Teil des Spazierweges unter der Olgabrücke, informiert Pressesprecher Markus Herrmann. „Die Zugänge vor und hinter der Olgabrücke haben wir deshalb vorsorglich absperren lassen.“ Da der Niederschlag weniger werde und die Lage sich entspanne, werde man die Sperrung wohl bald aufheben können, so Herrmann.

Spaziergängern ist der Zugang zum Weg am Josefs-​Bach an der Waldstetter Brücke beziehungsweise dem Gold-​und-​Silber-​Forum nach wie vor möglich. Erreichen sie die überschwemmte Stelle, müssen sie auf den oberen Weg ausweichen, da die Stadt nur die Zugänge direkt an der Olga-​Brücke gesperrt hat. „Man kann die Eigenverantowrtung nicht komplett ablegen“, begründet Herrmann die Entscheidung. „Jeder muss selbst darauf achten und entscheiden, ob er nasse Füße möchte oder nicht.“ Ernste Gefahr durch die Überflutung bestehe aber keine.



