Weihnachtseinkauf ganz individuell

Der Advent ist in diesem Jahr etwas anders und lockt zum geruhsamen Bummel durch Gmünd. Eine Sonderveröffentlichung der Rems-​Zeitung in der Wochenend-​Ausgabe.

Samstag, 04. Dezember 2021

Michael Maier

Noch knapp drei Wochen, um Geschenke für die Lieben zu besorgen, damit man an Weihnachten nicht mit leeren Händen da steht. Der Advent ist in diesem Jahr anders als sonst und lockt zum geruhsamen Bummel durch Schwäbisch Gmünd ein, statt in die rummelige Großstadt zu pilgern.



Nirgendwo sonst wird man eine so individuelle und persönliche Beratung finden wie bei Fachgeschäften und Dienstleistern vor Ort. Und nirgendwo sonst ist man so wohnortnah und unkompliziert unterwegs, wenn es um den Umtausch oder vielleicht das Einlösen von Gutscheinen geht.



Wer noch eine zündende Idee sucht, der kann sich in der ältesten Stauferstadt inspirieren lassen. Hier findet man garantiert einen besseren Service als anonym im Internet. Mehr am Samstag/​Sonntag am Kiosk.



