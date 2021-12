Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Eisiger Start in den Dezember

Foto: Rolf Steinmann

Die Wetteraussichten für das zweite Wochenende im Advent zeigen sich recht winterlich mit Temperaturen, die um den Gefrierpunkt pendeln. Die Niederschläge können teilweise als Schnee liegen bleiben, insbesondere am Samstag. Außerdem drohen Regen und überfrierende Nässe.

Samstag, 04. Dezember 2021

Michael Maier

49 Sekunden Lesedauer



Unter dem Strich sind es Tage, an denen man vielleicht lieber zu Hause bleiben sollte. Wer es sich am Kamin oder der Heizung gemütlich machen will, der findet in der Wochenend-​Magazin der Rems-​Zeitung viel Lektüre.

Unter anderem geht es um das exotische Hobby Wachtelzucht. Als kleiner Bub hat Max Fabian ab und zu auf einem Bauernhof geholfen und bekam dort die Aufgabe, sich um die Wachteln zu kümmern. „Damals ist meine Begeisterung entstanden“, erzählt er. Dafür, dass er die kleinen Tiere versorgt hat, habe er immer die Eier bekommen. So ist er auch kulinarisch auf den Geschmack gekommen.



Das Vereinsleben war in den letzten Wochen trotz der schwierigen Pandemie-​Lage noch nicht zum Erliegen gekommen. Unter anderem gab es einige Hauptversammlungen, was in nächster Zeit nun immer schwieriger werden dürfte. Insgesamt erstreckt sich die Vereinsberichterstattung vorläufig noch auf drei Seiten. Komplettiert wird das Programm mit einem Gottesdienst-​Kalender, Leserfotos, Meinungsbeiträgen sowie mit einem Porträt des Wochenmarkts rund um das gotische Heilig-​Kreuz-​Münster.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



141 Aufrufe

196 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen