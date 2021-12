Samstagsreportage: Die Wachtelzucht in Täferrot

Als kleiner Bub hat er ab und zu auf einem Bauernhof geholfen und hatte dort die Aufgabe, sich um die Wachteln zu kümmern. „Damals ist meine Begeisterung für die Wachteln entstanden“, erzählt Fabian Max aus Täferrot.

Sonntag, 05. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Was hinter seinem arbeitsintensiven Hobby steckt und wie der Verkauf der Wachteleier läuft, erzählt Fabian Max in der Samstagsreportage der Rems-​Zeitung am 4. Dezember.

2017 begann der heute 22-​Jährige mit zwölf Tieren seine eigene Wachtelzucht. Inzwischen hat er von Weihnachten bis Osten rund 300 Wachteln in seiner Obhut – vor allem der Wachteleier wegen, die er verkauft. Derzeit tummeln sich also viele der kleinen Hähne und Hennen in seiner Voliere – schließlich ist Weihnachtszeit.

