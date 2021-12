2G im Einzelhandel: Das Weihnachtsgeschäft in Gmünd leidet unter den Einschränkungen

Nur Geimpfte und Genesene dürfen aktuell shoppen gehen. Bereits jetzt sind die Auswirkungen der 2G-​Regel im Einzelhandel zu spüren – das Weihnachtsgeschäft leidet das zweite Jahr in Folge unter den Einschränkungen der Pandemie. Doch die aktuelle Situation hat auch einen Vorteil: Großes Gedränge bleibt aus.

Was die Einzelhändler kritisch sehen und was sie positiv hervorheben, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Die Schaufenster sind weihnachtlich dekoriert, die Regale voll mit schönen Waren. Doch was fehlt sind vielerorts die Kunden. „Vom Sortiment her sind wir gut aufgestellt, das Weihnachtsgeschäft könnte kommen“, so Martin Röttele von Röttele Männermode. Doch die 2G-​Regel führe zu deutlich weniger Frequenz. Der Inhaber des Modegeschäfts rechnet daher mit Umsatzeinbußen.

