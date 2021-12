Schluss mit Glühwein – oder vielleicht doch nicht?

Symbol-​Foto: gbr

Mit Inkrafttreten der Corona-​Landesverordnung am Samstag wurde der Ausschank von Alkohol auf öffentlichen Plätzen untersagt. Die Stadt Gmünd muss dazu aber erst „Sperrgebiete“ festlegen. Ob die reguläre Außengastronomie davon betroffen ist, soll geklärt werden.

Montag, 06. Dezember 2021

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Weil der Ausschank von Alkohol im öffentlichen Raum in aller Regel damit verbunden ist, dass sich dort Leute ansammeln, ist dies im Zuge der neuen Corona-​Landesverordnungen seit Samstag verboten. Wie sich in der Praxis herausstellte, ist die Umsetzung dieser Vorschrift allerdings gar nicht so einfach.





Die Rems-​Zeitung berichtet am Montag darüber, was die kritischen Punkte sind und warum es der Stadt Gmünd schwer fiel, am Wochenende eine klare Entscheidung zu treffen!



