Corona: Boostern schon nach fünf Monaten möglich

Symbol-​Foto: gbr

Die vom Land gewährten Freiheiten für Geimpfte zeigen offenbar Wirkung. Man sei am Montag zeitweise in Gmünd fast überrannt worden, so berichtet Landrat Bläse. Viele Menschen im Ostalbkreis wollten auch schon am Wochenende eine Auffrischungsimpfung. Im Vordergrund steht dabei oft die Frage, ab wann ein solcher Booster möglich ist.

Dienstag, 07. Dezember 2021

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Am Montag hatte es großen Andrang bei den Impfaktionen ohne Anmeldung gegeben. „Wir müssen und werden nachsteuern“, verspricht Landrat Dr. Joachim Bläse, um ausreichend Kapazitäten für alle Impfwilligen zur Verfügung zu stellen. Kreisimpfarzt Peter Schmidt betont, dass momentan jede Impfung wichtig und der Andrang also eigentlich ein Grund zur Freude sei.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



234 Aufrufe

112 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen