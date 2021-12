Feuerwehreinsatz: Lagerfeuer in Wohnzimmer

Foto: rz

Die Feuerwehr Schwäbisch Hall musste am Montagnachmittag ausrücken, weil eine Dame in ihrem Wohnzimmer ein Lagerfeuer entfacht hatte.

Dienstag, 07. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Am Montag kurz vor 16 Uhr wurde in einer Dachgeschosswohnung in der Straße Steinemer Steg in Schwäbisch Hall Rauch gemeldet. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 43 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Wie sich herausstelle, hatte eine Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung in einem Tontopf ein Lagerfeuer in ihrem Wohnzimmer gemacht. Die Feuerwehr verbrachte den Tontopf nach draußen und löschte das Feuer. Die 51-​jährige Bewohnerin kam vorsichtshalber in eine Klinik zur medizinischen Untersuchung. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht.

