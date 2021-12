Handball: HVW setzt Spielbetrieb bis zum Jahresende aus, Oberliga spielt weiter

Foto: RZ

Der Verbandsausschuss Spieltechnik (VAST) des Handballverbandes Württemberg (HVW) hat am Montagabend einstimmig beschlossen, dass der Verbands– sowie der Bezirksspielbetrieb sowohl bei den Erwachsenen als auch bei der Jugend bis zum 31. Dezember 2021 ausgesetzt wird. Wieder aufgenommen wird dagegen der Spielbetrieb in der Baden-​Württemberg-​Oberliga.

Dienstag, 07. Dezember 2021

Alex Vogt

52 Sekunden Lesedauer



Seine Entscheidung begründet der Verbandsausschuss Spieltechnik unter anderem auch mit seiner sozialen Verantwortung in der Bekämpfung der Pandemie. „Auch wir als Handballverband möchten unseren Beitrag zur Bekämpfung der vierten Welle vor Weihnachten beitragen“, so Michael Roll, Vorsitzender des VAST. „Es gilt, auch wenn es uns allen sehr schwer fällt, ganz aktuell ein Zeichen zu setzen und Kontakte zu vermeiden. Nur reden hilft nicht, wir müssen jetzt handeln. Umso mehr sind wir davon überzeugt, dann ab Januar wieder in den regulären Spielbetrieb einsteigen zu können.“Handball Baden-​Württemberg und seine Mitglieder Badischer Handball-​Verband (BHV), Südbadischer Handball-​Verband (SHV) und Handballverband Württemberg (HVW) haben derweil am späten Montagabend einstimmig entschieden, dass am kommenden Wochenende der Spielbetrieb in der Baden-​Württemberg-​Oberliga (BWOL) wieder aufgenommen wird. Nach Abstimmung der Spieltechniker der drei Verbände und der BWOL sowie unter Berücksichtigung des Stimmungsbildes, das die Verantwortlichen von den tangierten Vereinen abgefragt hatten, kam dieser Vorstandbeschluss zustande. Die Oberliga-​Vereine stimmten überwältigend klar dafür, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. So wurde entschieden, diesem Wunsch nachzukommen.

