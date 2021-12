„Dr. Joachim Bläse hat als DRK-​Präsident in Gmünd Maßstäbe gesetzt!“

Landrat Dr. Joachim Bläse wurde am Dienstagabend im Rahmen einer Präsidiumssitzung des Gmünder DRK-​Kreisverbands mit großem Dank als langjähriger Präsident verabschiedet. Sein Porträt hängt nun in der „Galerie“ des DRK-​Zentrums in der Weißensteiner Straße.

Mittwoch, 08. Dezember 2021

Gerold Bauer

Während auf politischer Ebene Aalen, Gmünd und Ellwangen bei der Kreisreform 1972 zusammengefasst wurden, blieb beim Roten Kreuz der Raum Gmünd eine eigenständige Funktionseinheit. Um zu vermeiden, dass man ihm eine Interessenskollision unterstellen könnte, hat Dr. Joachim Bläse nach seiner Wahl zum Landrat des Ostalbkreises erklärt, dass er die Führung des Gmünder DRK-​Kreisverbands aufgeben werde.





