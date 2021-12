Ein Podcast von Gmündern für Gmünder

Bei „Gmündcast – Barbarossas Lieblings-​Podcast“ steht neben der Information die Unterhaltung im Mittelpunkt. Am Mittwoch, 8. Dezember, geht der gemeinsame Podcast von Simon Ihlenfeldt und Thomas Sachsenmaier an den Start.

Simon Ihlenfeldt und Thomas Sachsenmaier kennen sich seit Kindheitstagen. Gemeinsam haben sie bei den Produktionen der Musical-​Kids und des Kolping Musiktheaters mitgewirkt und die Gmünder Fashion Night moderiert. Gemeinsam ist dem Geschäftsführer der Online-​Werbeagentur Tricksiebzehn und dem BigFM-​Moderator auch eines: Die große Liebe zu ihrer Heimatstadt Schwäbisch Gmünd. Ihr neuestes Projekt liegt ihnen daher besonders am Herzen: Gmündcast, der erste Podcast für Gmünd.





Abzurufen sind die neuen Folgen immer mittwochs; los geht’s am 8. Dezember. Gmündcast gibt es auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und PocketCasts, weitere Infos auf gmuend​cast​.de







Wie die Idee eines Podcasts entstanden ist und was die Zuhörer alles erwartet, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



