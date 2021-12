Ostalbkreis: Das 365-​Euro-​Ticket kommt — aber nicht für alle

Foto: nb

Das 365-​Euro-​Ticket können ab September 2022 alle Personen bekommen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen — bis zum 27. Lebensjahr. Es ist gültig für Fahrten in ganz Baden-​Württemberg.

Mittwoch, 08. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Sicher ist: Zum 1. September kommenden Jahres wird auch im Ostalbkreis ein 365-​Euro-​Ticket für Schüler, Auszubildende, Studenten und Jugendliche eingeführt. Daran führt kein Weg vorbei, weil das Land es so will, hieß es in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags. Unsicher aber sei demnach noch, was genau das für die Finanzen des Kreises bedeuten wird.









