Dr. Christof Morawitz feiert seinen 60. Geburtstag

Am 9. Dezember feiert Sparkassendirektor Dr. Christof Morawitz (Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ostalb und seit 13 Jahren Vorsitzender des Handels– und Gewerbevereins Schwäbisch Gmünd) seinen 60. Geburtstag.

Donnerstag, 09. Dezember 2021

Gerold Bauer

Dass er ein blitzgescheiter Mensch ist, merkt man bereits, wenn man ihn nur wenige Sätze sprechen hört. Aufgrund seines immensen Präsenzwissens und seiner rhetorischen Begabung braucht er für seine Reden in aller Regel keine vorformulierten Manuskripte oder „Merkzettel“. Dabei hat er stets auch den Mut, Dinge beim Namen zu nennen – und wenn es sein muss auch eine Meinung zu vertreten, die vom „Mainstream“ abweicht.Seine berufliche Vita ist ebenfalls nicht der „Klassiker“, den man vom Vorstand einer Kreissparkasse erwarten würde. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der Georg-​August-​Universität Göttingen, von 1983 bis 1988, gründete der gebürtige Bonner mit einem Kommilitonen ein agrarwirtschaftliches Beratungsunternehmen – parallel zu den Arbeiten an seiner Promotion. 1992 wechselte er als Quereinsteiger zur Deutschen Siedlungs– und Landesrentenbank in Bonn, wo er sich das Bankgeschäft von der Pike auf erarbeitete. 2003 kam der Mann mit dem rheinischen Naturell ins Schwabenland. Bei der Kreissparkasse Biberach wurde er damals zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. 2006 wurde Morawitz Vorstandsmitglied bei der Kreissparkasse Ostalb.Neben seinem beruflichen Engagement hat der ausgeprägte Familienmensch Dr. Morawitz sehr viel übrig fürs Ehrenamt. Gemeinsinn und eine prosperierende Wirtschaftsregion sind für ihn kein Widerspruch. Neben dem Gmünder HGV ist er bei der Kulturinitiative in seinem Wohnort Essingen, in Stiftungen sowie für die Hochschule für Gestaltung ehrenamtlich im Einsatz. Seinen Ausgleich findet er beim Spazierengehen und Wandern mit Familie und Hund, beim „Holz machen“ und bei der Gartenarbeit. „Ich bin dankbar für mein bisheriges Leben, für meine tolle Frau und die drei klasse Kinder – und ich bin neugierig auf die Zukunft. Hauptsache gesund und nachhaltig!“

