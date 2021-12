Studie: Veröden die Innenstädte?

Drei Viertel der Einzelhändler in Ostwürttemberg fürchten, dass als Folge der Pandemie in den nächsten fünf Jahren die Innenstädte veröden, weil Geschäfte in der City schließen und Einkaufsmärkte auf der grünen Wiese profitieren.

Donnerstag, 09. Dezember 2021

Edda Eschelbach

Für 16 Prozent ist oder war die Krise existenzbedrohend. Dennoch blicken neun von zehn Einzelhändlern zuversichtlich in die Zukunft und gewinnen der Situation auch positive Seiten ab, weil sie beispielsweise mehr Zeit für die Familie haben. Dies geht aus einer Unternehmerkunden-​Studie im Auftrag der Commerzbank hervor.







Welche Erkenntnisse die Studie im Einzelnen erbrachte, steht am 10. Dezember in der der Rems-​Zeitung.



