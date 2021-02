Joss Stone sagt Teilnahme zum 22 . Festival Schloss Kapfenburg zu

Foto: Venni

Mit Joss Stone geht das zweite Konzert des Festival Schloss Kapfenburg in den Vorverkauf.

Montag, 01. Februar 2021

Eva-Marie Mihai

1 Minute 28 Sekunden Lesedauer



Die Souldiva steht am Sonntag, den 1 . August, auf der Festivalbühne. Special Guest ist die Crossover-​Band „The Velvet Rocks“.



Ihren ersten Plattenvertrag erhielt sie mit 14 , nur zwei Jahre später stürmte ihr Debut-​Album „The Soul Sessions“ weltweit die Hitparaden: Joss Stone. Das war 2003 und die Engländerin hat sich mit ihrem mädchenhaften Charme und einer unglaublichen Stimmgewalt längst ins kollektive Pop– Gedächtnis gesungen.

Mit 17 Millionen Alben ist sie eine der meistverkauften Musikerinnen der letzten Jahrzehnte, wurde unter anderem mit zwei BRIT Awards und einem Grammy ausgezeichnet. „Es ist meine Mission, die universelle Sprache der Musik in jedem Land der Erde zu erforschen und verstehen.“ 2014 begann Stone das kühne Projekt, in jedem Land der Erde aufzutreten. Im Rahmen ihrer „Total World Tour“ reiste sie in 199 Länder, sang im Sultanat Brunei, in Nordkorea und Tadschikistan.



Ein Auftritt in Syrien war nur durch eine illegale Einreise möglich, der Iran ist eines der wenigen Länder, die auf der Liste fehlen: Stone und ihr Team wurden im Sommer 2019 bei der Einreise festgenommen und abgeschoben, die Sängerin auf die schwarze Liste des Landes gesetzt. Die anschließende “Colors of The TotalWorld Tour” musste Stone dann aufgrund der Corona– Pandemie abbrechen. Doch auch im Lockdown blieb sie nicht untätig, unterhielt ihre Fans mit der Reihe „Cooking with Joss“, trat bei digitalen Konzerten auf und stellte ihr neues Album fertig.



Mit „Walk with me“ erschien im Dezember die erste Single, eine kraftvolle Ballade zu Ehren des getöteten Afroamerikaners George Floyd. Am Sonntag, den 24 . August, kann man Joss Stone live auf Schloss Kapfenburg erleben. Barfuß, wie bei all ihren Konzerten, und mit der Energie eines Wirbelwinds. Special Guest ist das Trio „The Velvet Rocks“, das mit seinen Crossovern aus Rock und Klassik beweist, dass Musik keine Grenzen kennt.







Bisherige Termine des Festival Schloss Kapfenburg 2021 :



Samstag, 24 . Juli 2021 , 20 . 30 Uhr Hubert von Goisern Zeichen & Zeiten Sonntag,



1 . August 2021 Joss Stone Special Guest: The Velvet Rocks



Bei allen Konzerten handelt es sich um reine Sitzplatzveranstaltungen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



104 Aufrufe

354 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb